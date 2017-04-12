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В Тынде дети гуляли на крыше многоэтажки

В Тынде дети гуляли на крыше многоэтажки
Фото: vk.com/vtynde

В Тынде дети гуляли по крыше многоэтажного дома, расположенного по адресу: улица Школьная, 19. Об этом сообщают очевидцы в социальных сетях.

По их информации, в этом доме не заперты двери, ведущие на чердаки. Очевидцы призвали жителей многоэтажки заставить свою управляющую компанию закрыть чердаки, а родителей детей – провести с ними беседу об опасности выхода на крышу.

Последний случай, когда подростки забирались на крышу многоэтажки, фиксировался ИА «Амур.инфо» в Благовещенске. Тогда молодые люди забрались на дом по адресу: улица Краснофлотская, 151. Один из парней совершил опасную прогулку по железобетонной конструкции, находящейся на крыше.

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#дети #происшествия

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Комментарии
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  • Немо

    Немо
    46 минут назад

    Чаще пишИте об этом, по всей области малолетние недоумки будут по крышам лазить. Вы же их и пиарите!

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