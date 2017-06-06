Прилет авиарейса «ВИМ-Авиа» в Благовещенск снова задержали

Фото: vim-avia.com

В среду, 28 июня, задерживается прибытие в Благовещенск авиарейса из Москвы авиакомпании «ВИМ-Авиа». Об этом сообщается на сайте благовещенского аэропорта.

Так, рейс № 181 из Домодедово должен был прилететь сегодня в 08:00. Теперь его ожидают в Благовещенске в 11:00 – задержка составит три часа.

Рейс задержали из-за погоды. Самолет шел по расписанию, но из-за грозы не смог сесть в Благовещенске. Судно направили на запасной аэродром в Хабаровск.

Рейсы «ВИМ-Авиа» Домодедово – Благовещенск последнее время задерживаются регулярно. Это происходило 14, 23 и 25 июня.

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#транспорт

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Александр Авдеев