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Прилет авиарейса «ВИМ-Авиа» в Благовещенск снова задержали

Прилет авиарейса «ВИМ-Авиа» в Благовещенск снова задержали
Фото: vim-avia.com

В среду, 28 июня, задерживается прибытие в Благовещенск авиарейса из Москвы авиакомпании «ВИМ-Авиа». Об этом сообщается на сайте благовещенского аэропорта.

Так, рейс № 181 из Домодедово должен был прилететь сегодня в 08:00. Теперь его ожидают в Благовещенске в 11:00 – задержка составит три часа.

Рейс задержали из-за погоды. Самолет шел по расписанию, но из-за грозы не смог сесть в Благовещенске. Судно направили на запасной аэродром в Хабаровск.

Рейсы «ВИМ-Авиа» Домодедово – Благовещенск последнее время задерживаются регулярно. Это происходило 14, 23 и 25 июня.

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#транспорт

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Комментарии
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  • ROP_35

    ROP_35
    53 минуты назад

    Какой гарантированный авиаперевозчик "ВИМ-Авия")))) прям стабильно задерживает рейсы. Так держать.

  • ay

    ay
    48 минут назад

    За окно глядели? Погоду видели? Самолёт ушёл на запасной - в Хабаровск.

  • DrDimon

    DrDimon
    44 минуты назад

    ROP_35

    Какой гарантированный авиаперевозчик "ВИМ-Авия")))) прям стабильно задерживает рейсы. Так держать.



    Инигаварите.

    Не захотели ради комфорта пассажиров лезть в туман с видимостью на ВПП 200 метров.

    Безобразие! Экипаж немедленно уволить!

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