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Для инвесторов и предпринимателей в Приамурье создадут бизнес-инкубатор

Для инвесторов и предпринимателей в Приамурье создадут бизнес-инкубатор
Фото: ysia.ru

Молодым амурским предпринимателям сложно сотрудничать с инвесторами. Речь идет о тех людях, которые занимаются инновационными разработками и стартапами. Им в этом может помочь бизнес-инкубатор.

Над созданием бизнес-инкубатора работают профильные министерства Приамурья. Тем временем узнать о проектах региона можно на инвестиционном портале. Там же можно найти контакты и попытаться завязать какие-то рабочие отношения. Однако эффективнее все-таки создание бизнес-инкубаторов.

«Инвесторы любят общаться с фондами, с агентствами по привлечению инвестиций, с организациями. Если на них будут выходить в месяц по 10-15 разрозненных человек из Благовещенска, то это будет менее эффективно. Вместе с тем интересные проекты есть в Амурской области. Амурская область должна быть более конкурентоспособна. Для бизнес-инкубатора есть вся правовая база, четко прописано каким должен быть бизнес-инкубатор», – рассказывает благовещенский предприниматель Петр Стрелец информационной службе «Дорожного радио».

В рейтинге инвестиционной привлекательности Приамурье в этом году поднялось на 30 строчек.

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#экономика

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Комментарии
Показать все (2) Обсудить на форуме
  • lizzza

    lizzza
    1 час назад

    Киньте ссылочку на портал

  • Немо

    Немо
    44 минуты назад

    На моей памяти этих бизнес-инкубаторов создавался не один десяток. Все благополучно почили в бозе...

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