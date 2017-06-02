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«Не отнимай у себя завтра!» – новая выставка в областной библиотеке

«Не отнимай у себя завтра!» – новая выставка в областной библиотеке

Выставку к Международному дню борьбы с наркоманией в областной библиотеке организуют ежегодно уже более 5 лет. В экспозиции представили классическую литературу, в которой затронута тема наркозависимости, и истории реальных людей, избавившихся от зависимости.

Истории борьбы с наркозависимостью, методы и ситуация в стране и в мире – это читатели могут узнать на страницах специализированных журналов, представленных на выставке.

«Эти журналы имеют методический аспект: делятся своим опытом по борьбе с наркотиками. Например, в них есть памятки от лица подростка, избавившегося от наркомании, а также советы для родителей о том, как не допустить это в семье. Ну и конечно, куда без литературных произведений! Предусмотрен специальный раздел – тема наркозависимости в русской и зарубежной литературе. Среди авторов – Михаил Булгаков "Морфий", Вальтер Райнер "Кокакин", Фредерик Бегбедер "Рассказики под экстази". Он описывает ощущения человека, находящегося под действием наркотика», – рассказала Виктория Соломенник, заведующая отделом обслуживания областной библиотеки.

На выставке представлены материалы, освещающие наркоситуацию в стране и мире, опыт работы врача психиатра-нарколога, дающего рекомендации, как уберечь себя и своих близких от употребления наркотических средств.

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#здоровье

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