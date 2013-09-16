Главной «Красной Шапочке» СССР исполнилось 50 лет

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Полувековой юбилей сегодня отмечает актриса театра и кино Яна Поплавская, прославившаяся в 10 лет после съёмок в музыкальной сказке Леонида Нечаева «Про Красную Шапочку». Впервые Яна приняла участие в киносъемках в четырёхлетнем возрасте. Девочку пригласили в военную драму Сергея Колосова «Помни имя своё».

К огромному огорчению маленькой артистки, эпизодическая роль была полностью вырезана во время монтажа. Зато мюзикл про Красную Шапочку, снятый в 1977 году, принёс ей всесоюзную популярность.

Театральный дебют Яны состоялся примерно в то же время в Театре на Таганке, где тогда служила ее мать. Режиссёр Юрий Любимов, отметив яркую индивидуальность девочки, дал ей роль в постановке «Перекрёсток». Юная актриса начала получать очень много предложений, перерыв Поплавская сделала лишь на период учебы в Театральном училище им.Щукина. Впоследствии были успешные работы в фильмах «Суета сует», «Васса», «Узник замка Иф», «Тайна королевы Анны, или Мушкетёры тридцать лет спустя», «Глянец» и других.

В 2013 году Яна Поплавская координировала сбор гуманитарной помощи для семей пострадавших от наводнения в Амурской области, участвовала в организации доставки грузов в зону бедствия, работала в регионе в качестве волонтёра.

На фестивале «Амурская осень» актриса была награждена призом губернатора Амурской области Олега Кожемяко «за неоценимую помощь пострадавшим в наводнении».

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440 лет назад родился крупнейший фламандский живописец Питер Пауль Рубенс. Художник воплотил в своих произведениях подвижность, безудержную жизненность и чувственность европейской живописи эпохи барокко.

Творчество Рубенса – органичный сплав традиций брейгелевского реализма с достижениями венецианской школы. Среди его сюжетов преобладают сцены охоты, битвы, яркие и драматичные евангельские эпизоды и сцены из жизни святых, мифологические композиции.

В них Рубенс с удовольствием писал энергичные, мощные тела, так нравившиеся его современникам. При этом живописец был также виртуозным мастером портрета и пейзажа. Рубенс получал заказы не только на родине, но и из-за границы – Англии, Франции. Он написал для Марии Медичи цикл аллегорических панно на сюжеты из её жизни и выполнил картины для гобеленов по заказу Людовика XIII.

С начала 1620-х годов Рубенс вёл активную дипломатическую деятельность. В 1628 и 1630 годах Рубенс ездил в Мадрид и Лондон с дипломатическими поручениями и участвовал в заключении мирного договора между Испанией, Англией и Голландией. Вернувшись в Антверпен, Рубенс был встречен с большими почестями; испанский король пожаловал ему титул государственного советника, а английский король – личное дворянство.

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«Если первый проблеск рассудка нас ослепляет и искажает предметы перед нашими взорами, то потом, при свете разума, они нам представляются такими, какими нам с самого начала их показывала природа; поэтому удовлетворимся первыми чувствами».

405 лет назад родился великий французский философ, писатель, мыслитель эпохи Просвещения Жан-Жак Руссо, которого называют предтечей Великой французской революции.

Постоянно воюя против разума и размышления, он искал основы «для закономерного» государства в самом отвлечённом рационализме. Ратуя за свободу, он признал единственную свободную страну своего времени несвободной.

Вручая народу безусловную верховную власть, Руссо объявил чистую демократию неосуществимой мечтой. Он оставался сыном своего искусственного века и мастером парадокса. Благодаря сочетанию страсти с искусством, никто из писателей XVIII века не имел такого влияния на Францию и Европу, как Руссо. Как позже отмечали историки, он преобразовал умы и сердца людей своего века тем, чем он был, и ещё более тем, чем казался.

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#история #кино #культура

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Алексей Воскобойников