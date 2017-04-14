Сводный оркестр Благовещенска и Хэйхэ сыграет для амурчан в сентябре
2 и 3 сентября в Благовещенске даст концерты международный сводный оркестр Благовещенска и китайского округа Хэйхэ. Об этом сообщает пресс-служба администрации областной столицы.
В состав сводного оркестра вошли более 60 музыкантов и вокалистов. Молодым творческим союзом приграничных городов управляет Анатолий Хопатько, руководитель оркестра Amur Jazz Band.
Первый большой концерт коллектива прошел в Хэйхэ, его зрителями стали официальные лица и жители округа.
2 сентября, в День окончания Второй мировой войны, сводный оркестр даст большой концерт в Общественно-культурном центре Благовещенска, а 3 сентября выступление состоится в рамках фестивального движения «Культурный город на набережной».
Как сообщало Амур.инфо, соглашение о создании российско-китайского оркестра было достигнуто в рамках визита в КНР делегации городского управления культуры.
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