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Сводный оркестр Благовещенска и Хэйхэ сыграет для амурчан в сентябре

Сводный оркестр Благовещенска и Хэйхэ сыграет для амурчан в сентябре
Фото: admblag.ru

2 и 3 сентября в Благовещенске даст концерты международный сводный оркестр Благовещенска и китайского округа Хэйхэ. Об этом сообщает пресс-служба администрации областной столицы.

В состав сводного оркестра вошли более 60 музыкантов и вокалистов. Молодым творческим союзом приграничных городов управляет Анатолий Хопатько, руководитель оркестра Amur Jazz Band.

Первый большой концерт коллектива прошел в Хэйхэ, его зрителями стали официальные лица и жители округа.

2 сентября, в День окончания Второй мировой войны, сводный оркестр даст большой концерт в Общественно-культурном центре Благовещенска, а 3 сентября выступление состоится в рамках фестивального движения «Культурный город на набережной».

Как сообщало Амур.инфо, соглашение о создании российско-китайского оркестра было достигнуто в рамках визита в КНР делегации городского управления культуры.

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#Китай #концерты #культура #музыка

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