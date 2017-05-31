Налог на имущество для организаций в Приамурье собираются снизить до 1%

Фото: amurobl.ru

Налог на имущество, который платят организации Амурской области, собираются снизить. Об этом шла речь на «круглом столе» в правительстве региона, посвященном проблемам малого и среднего предпринимательства.

Как рассказал министр имущественных отношений области Сергей Ховрат, данный налог находится в компетенции правительства Приамурья. В настоящее время подготовлен проект регионального закона, предусматривающий снижение ставки налога по отдельным видам объектов, включенных в перечень, до 1% на 2017 и 2018 годы. В августе 2017 года этот законопроект будет внесен на рассмотрение в законодательное собрание области.

Губернатор Приамурья Александр Козлов обратился к присутствующим на «круглом столе» депутатам регионального закса с просьбой отнестись к законопроекту «со всей серьезностью» и поддержать эту инициативу, сообщает пресс-служба правительства области.

Как сообщало Амур.инфо, ранее в Благовещенске депутаты города снизили налог на имущество физических лиц на треть – с 0,3% до 0,2%.

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Александр Авдеев