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сегодня, 19:54 0

Амурчанина будут судить за побег из колонии

В Благовещенске пойдет под суд мужчина, который в конце 2016 года совершил побег из колонии, расположенной в городе в районе 5-й стройки. Об этом сообщает прокуратура Амурской области.

Амурчанин отбывал наказание в колонии-поселении при исправительной колонии № 8, будучи осужденным за грабеж. Днем 9 декабря 2016 года мужчина покинул территорию колонии, пройдя через контрольно-пропускной пункт, дверь которого оказалась не заперта.

После этого амурчанин, употребив алкоголь, на попутном транспорте добрался до железнодорожного вокзала Благовещенска, откуда в дальнейшем намеревался направиться в Белогорск к родственникам. Однако 10 декабря мужчину задержали, на него завели уголовное дело.

26 июня 2017 года дело было направлено в суд Благовещенска. Мужчине грозит лишение свободы на срок до четырех лет.

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#закон #происшествия #суды

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