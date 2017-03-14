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Площадь трех районов Приамурья уменьшится

Площадь трех районов Приамурья уменьшится
Фото: nataliamurach.com

В Амурской области площадь Мазановского, Свободненского и Шимановского районов станет меньше. Это связано с законодательным закреплением границ ЗАТО Циолковский амурскими парламентариями.

Министерством имущественных отношений области уже подготовлены соответствующие картографические планы, говорит замминистра Сергей Олиферов.

«Изменения коснутся трех муниципальных районов и трех сельсоветов. Внесение изменений в законы Амурской области об установлении границ и наделении соответствующим статусом муниципальных образований Свободненского, Шимановского и Мазановского районов позволит осуществить мероприятия по формированию территорий ЗАТО Циолковский, внести сведения о границах ЗАТО Циолковский и муниципальных образований, которые изменяются, в единый государственный реестр недвижимости», – комментирует Сергей Олиферов.

Президентом РФ Владимиром Путиным были поставлены сроки по этому вопросу до июня. Поэтому законопроект приняли сразу в двух чтениях, почти единогласно, сообщает информационная служба «Дорожного радио».

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#заксобрание #областная власть #Циолковский

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Комментарии
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  • Генрих VI

    Генрих VI
    40 минут назад

    А Мазановский район там с какого бока оказался?

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