Площадь трех районов Приамурья уменьшится

Фото: nataliamurach.com

В Амурской области площадь Мазановского, Свободненского и Шимановского районов станет меньше. Это связано с законодательным закреплением границ ЗАТО Циолковский амурскими парламентариями.

Министерством имущественных отношений области уже подготовлены соответствующие картографические планы, говорит замминистра Сергей Олиферов.

«Изменения коснутся трех муниципальных районов и трех сельсоветов. Внесение изменений в законы Амурской области об установлении границ и наделении соответствующим статусом муниципальных образований Свободненского, Шимановского и Мазановского районов позволит осуществить мероприятия по формированию территорий ЗАТО Циолковский, внести сведения о границах ЗАТО Циолковский и муниципальных образований, которые изменяются, в единый государственный реестр недвижимости», – комментирует Сергей Олиферов.

Президентом РФ Владимиром Путиным были поставлены сроки по этому вопросу до июня. Поэтому законопроект приняли сразу в двух чтениях, почти единогласно, сообщает информационная служба «Дорожного радио».

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#заксобрание #областная власть #Циолковский

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Александр Авдеев