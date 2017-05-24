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Благовещенцы пробежали марафон в Удалянчи

Благовещенцы пробежали марафон в Удалянчи
Фото: admblag.ru

С 24 по 26 июня в китайском городе Удалянчи прошел первый международный марафонский забег. Всего в мероприятии приняло участие более 5 тысяч человек. Были среди них и спортсмены из Благовещенска.

Как сообщает пресс-служба администрации столицы Приамурья, российскую делегацию представляли пятеро горожан, во главе с начальником управления по физической культуре, спорту и делам молодежи Дмитрием Кутекой.

Спортсмены успешно дошли до финиша, преодолев дистанции в 21 и 42 километра. Так, благовещенцы вошли в 30-ку лучших. Они заняли 11 и 27 места на дистанции 21 километр и 28 место – на 42-километровой.

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#Китай #спорт

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