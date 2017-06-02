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В Тынде частную компанию незаконно наделили статусом специализированной похоронной службы

Прокуратура пришла к выводу, что в Тынде местное ООО «Специализированная похоронная служба "Ритуал"» было незаконно наделено городской администрацией статусом специализированной похоронной службы. Об этом сообщает газета «БАМ».

В 2013 году в Тынде администрацией города был проведен конкурс по определению специализированной похоронной службы. Победителем конкурса признали ООО «Специализированная похоронная служба "Ритуал"». Администрацией Тынды за подписью мэра города было издано постановление о присвоении этой компании статуса специализированной службы по вопросам похоронного дела на территории Тынды.

«В нарушение статьи 25 Федерального закона "О погребении и похоронном деле", устанавливающей обязанность органов местного самоуправления – создать специализированную службу по вопросам похоронного дела, на которые возлагается обязанность по осуществлению погребения умерших, администрацией города Тынды указанная служба не была создана, указанный статус был незаконно присвоен коммерческой организации, что обеспечило им доминирующее положение на рынке в сфере осуществления ритуальных услуг в части предоставления гарантированного перечня услуг по погребению», – говорит и.о. Тындинского городского прокурора Владислав Осса.

В связи с этим прокуратура направила в суд исковое заявление о признании постановления недействительным. Эти требования были удовлетворены, на администрацию Тынды возложили обязанность опубликовать в официальных источниках сведения об отмене незаконного нормативно-правового акта.

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#городская власть #закон #Тында

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