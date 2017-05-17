Амурчанку подозревают в мошенничествах на более чем миллион рублей

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Жительницу Амурской области подозревают в крупных мошенничествах – преступления женщина совершила, когда работала в двух муниципальных учреждениях. Сумма ущерба от ее действий, по версии стражей порядка, составила более миллиона рублей.

Как сообщает прокуратура Амурской области, с апреля 2015 по ноябрь 2016 годов амурчанка работала бухгалтером в МБУ «Информационный центр Благовещенского района». Также с апреля 2015 по сентябрь 2016 годов она являлась главным бухгалтером в МКУ «Хозяйственная служба органов местного самоуправления Благовещенского района». Работая в учреждениях, женщина вносила в реестр выплаты зарплаты работников недостоверные сведения о размере собственной заработанной платы. В результате этим учреждениям был причинен ущерб в общем размере 1 миллион 290 тысяч рублей.

По данным фактам прокурор Благовещенского района направил в следственные органы материалы проверки – для решения вопроса об уголовном преследовании; следственный отдел полиции Благовещенска возбудил два уголовных дела («Мошенничество»).

Кроме того, прокурор направил в Благовещенский городской суд два исковых заявления о взыскании с амурчанки 1 миллиона 290 тысяч рублей. Суд требования прокурора удовлетворил в полном объеме.

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Александр Авдеев