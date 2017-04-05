Гости «Эха Москвы в Благовещенске»: инициаторы проекта «Уличный книгообмен»

В утреннем эфире «Эха Москвы в Благовещенске» состоится встреча со Светланой Казачинской и Оксаной Прасковой, инициаторами проекта «Уличный книгообмен» в Благовещенске, который 25 июня отметил вторую годовщину.

Ведущие утреннего и дневного эфира – Михаил Митрофанов и Эльвира Оверченко.

«Эхо Москвы в Благовещенске» вещает на волне 101.5 FM и онлайн. Радиослушатели могут задать гостям студии свои вопросы или принять участие в обсуждении тем по телефону прямого эфира (4162) 31-101-5 или, отправив сообщение в WhatsApp на номер +7-965-671-101-5, а также предложить темы для обсуждения, позвонив в редакцию «Эха Москвы в Благовещенске» по номеру (4162) 333-001 или написав в WhatsApp по номеру +7-965-671-101-5.

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Нина Гвоздкова