Приморский силач сдвинул с места теплоход и посвятил свой рекорд Путину

Фото: vladnews.ru

Приморский силач Иван Савкин во вторник, 27 июня, отбуксировал теплоход «Озёрск» весом 4 200 тонн. Своё достижение богатырь посвятил президенту России Владимиру Путину, сообщает РИА VladNews.

Мероприятие проходило на территории судоремонтного завода в Ливадии (отдалённый микрорайон Находки). Чтобы установить рекорд, Савкину понадобилось несколько попыток. Терпя неудачу за неудачей приморский силач всё-таки преодолел себя и сумел сдвинуть теплоход с места на 2,5 метра при встречном ветре 8 метров в секунду. Как отмечает информагентство, капитан судна не шёл на уступки, ссылаясь на то, что буксировать судно при таком ветре запрещено правилами. Ивану Савкину было предложено подвинуть корабль к берегу, зацепив канат за нос судна. Только после того, как силачу удалось справиться с поставленной задачей, капитан разрешил буксировать теплоход за корму.

В конце тяжёлого испытания силач находился в полубессознательном состоянии: он лёг на землю и около минуты лежал без движения. По его словам, сейчас он чувствует себя нормально.

Предыдущий подобный рекорд принадлежит гражданину США и составляет 1 800 тонн. Теперь же дальневосточный силач не просто побил рекорд американца, а значительно увеличил его – на 2 400 тонн.

Ранее Савкин сдвигал с места 288-тонный локомотив, 40-тонный длинномер с бульдозером, 37-тонный танк, а также паром весом более 1 000 тонн.

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Алексей Воскобойников