Белорусским партизанам посвящена новая выставка в областной библиотеке

«Беларусь партизанская» – так называется выставка, посвященная Дню партизан и подпольщиков, который отмечается 29 июня. В экспозиции представлены книги о партизанском движении в Белоруссии.

«Эта выставка посвящена именно Белоруссии, потому что мы сотрудничаем с "Белорусским землячеством". В 2012 году с амурским некоммерческим объединением "Белорусское землячество" Амурской области был подписан договор о сотрудничестве, в рамках которого проводятся совместные мероприятия. У нас есть библиотека народной дипломатии, в которой хранятся издания из разных стран, в том числе и из Белоруссии. В рамках этого сотрудничества проводится целый ряд мероприятий. Например, выставки 2 апреля – в День объединения России и Белоруссии и затем 3 июля – в День освобождения Белоруссии от немецко-фашистских захватчиков», – рассказала заведующая отделом обслуживания Амурской областной научной библиотеки Виктория Соломенник.

Также в библиотеке представлена книжная коллекция Николая Васильева – председателя АНО «Белорусское землячество», которую он преподнес в дар. Все выставочные предметы привезены из Белоруссии. Это книги и журнал на белорусском языке, сувениры и документальные фильмы.

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#история #культура

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Нино Кохреидзе