Александр Козлов: не все рады тому, что у меня появился Instagram

С такого парадоксального заявления губернатор Александр Козлов начал свой завтрак с амурскими блогерами, который как раз транслировался в прямом эфире в Instagram. Обратившись к пользователям соцсети на своей странице, губернатор за несколько дней получил около 200 вопросов. И, конечно, многие из них переадресовывает в профильные ведомства, чтобы оперативно дать ответ.

Блогеры спрашивали его о том, почему губернатор некоторое время ходил в очках, с какого телефона он выходит в Instagram, как скоро заведет свой канал на Youtube. И пишет ли он комментарии в Интернете.

«Нет», – однозначно ответил Александр Козлов. Также ответил, что на Амур.инфо он не зарегистрирован, но периодически сайт почитывает.

Были и более серьезные вопросы, например, касающиеся строительства моста через Амур.

«Проект пошел, хотя слабо все в него верили. Но 24 декабря мы стартанули, проект идет. Мы даже удешевили его», – рассказал Александр Козлов.

Он объяснил гостям, что многие транспортные строительные проекты пока приостановлены, поскольку федеральный Минтранс сейчас направил финансы на строительство моста в Крым и подготовку инфраструктуры к чемпионату мира по футболу. Но с 2019 года будет возвращение к строительству новой ВПП в аэропорту. Возможно, будут подняты вопросы строительства моста через Зею, канатной дороги через Амур.

Поскольку завтрак проходил дождливым утром, разговор зашел о лужах и работе ливневок. Александр Козлов, для которого вопросы ЖКХ являются профильными, признал, что это большая проблема и она существует везде. «У нас просто ливневая система была не везде. Во время реконструкции Зейской, ее также строили, но это очень большая работа и стоит очень дорого», – рассказал губернатор.

Спросили его блогеры и о том, почему в области хоккей активно развивается, а футбол нет. «На мой взгляд, в футболе надо было сделать то, что я сделал в хоккее. Надо было раскидать расходы на ряд спонсоров. У кого-нибудь могут возникнуть проблемы, но остальные спонсоры останутся, и клуб выживет. А футбольный клуб "Амур" тянула только одна компания – "Петропавловск". И, когда возникли сложности, от "Амура" отказались. В хоккее я сделал по-другому – я разбросал нагрузки: "Русгидро", "Русский уголь", "Транснефть". Всех попросил, и они построили объекты», – пояснил Александр Козлов.

Он также поработал над усилением тренерского состава. Нашел и пригласил четверых молодых тренеров. Помог им обустроить семьи. «Один даже здесь женился на местной девушке, хотя приезжал с другой, – признался Александр Александрович. – Отправил ее домой».

Блогеры признались, что до последнего думали, что приглашение на завтрак с губернатором – это розыгрыш. Но формат встречи им понравился. «Это очень притягивает, когда нет официоза. Человек в рубашке, в джинсах – это лучше, чем в костюме, в футляре, в галстуке», – считает Николай Кухаренко.

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#губернатор #интернет #областная власть

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Василий Кленин