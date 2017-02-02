Редакция «Амур.инфо» определила победителей юбилейного конкурса

ИА «Амур.инфо» подвело итоги конкурса в честь своего 15-летия. Неделю читатели присылали в редакцию поздравления. Это были проза, стихи, рисунки и даже видеоролики. Победу редакция единогласно присудила ребятам из Ивановского социального приюта для детей.

Дети написали стихотворение, приготовили аппликацию в виде торта и прислали в редакцию видеопоздравление.

Много голосов набрало и поздравление пользователя Irun_one.Она также написала стихотворение и подготовила видеоролик.

… О том, чем дышит Благовещенск

Вы говорите каждый день,

Листаем Ваши мы страницы,

Так много интересных тем,

Есть здесь и видео, и форум,

И объявления людей,

Эксперты нам ответят хором,

Как поступить, не прогадав,

И вместе всё обсудим в блогах,

Не забывая о погоде, валютных курсах и кино,

Партнеры дарят нам купоны, чтоб в жизни было всё легко,

Я от души желаю роста аудитории твоей,

Идей нескучных, интересных,

Хороших больше новостей…

Отдельно среди участников выделили поздравление от пользователя под ником Коробка с карандашами:

«Я достаю из недр кармана. Свой телефон. Захожу в интернет. Сайт открываю. Не инстаграмы! Форум, которому 15 лет! Споры. Разборки. Новости. Прочее. Надо ж "свои 5 копеек" оставить! Можно зависнуть хоть до ночи. Область Амурскую хаять. Зоо ни, зоо,труши там всякие.. Амур.инфо кипит проблемами. Люди не просто анонимно вякают! Люди имеют мнение! Труд журналистов- не плешь комариная! Новость найти попробуй ка. При же, редакция бронемашиною! Славу тебе на века!»

Не забыла о разделах форума и пользователь Оля111. Все страницы сайта она разместила на поздравительном плакате:

Кроме них, призы получат пользователи под никами Наташа Родная, Джарва, KAMILA_8505, Olga1978.

Редакция ИА «Амур.инфо» благодарит за поздравления всех участников конкурса. Получить награду можно с 9:00 до 18:00 в редакции информагентства по адресу: Благовещенск, ул. Шимановского, 27, оф. 312.

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#конкурсы

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Нино Кохреидзе