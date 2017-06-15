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Онкологи Дальнего Востока и московские специалисты соберутся на конференцию

Онкологи Дальнего Востока и московские специалисты соберутся на конференцию
Фото: biocentr.org

30 июня межрегиональная научно-практическая конференция «Достижения современной онкологии» пройдёт на базе Амурского онкологического диспансера. Своим опытом, результатами и наработками обменяются врачи Амурской области, Хабаровского края, Сахалинской области, Приморского края и Москвы.

«Будет обмен опытом, врачи будут делиться своими интересными клиническими случаями. Расскажут об успешном применении новых схем и современных препаратов в лечении. Такие конференции помогают активней внедрять новые методы и совершенствовать имеющиеся методы лечения», – рассказала главный врач Амурского онкологического диспансера Светлана Леонтьева.

На научно-практической конференции обсудят новое в терапии лимфомы Ходжкина, стандарты лечения колоректального рака, опыт применения новых препаратов, гормональной терапии рака молочной железы, а также опыт лучевой и радиотерапии.

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#жизнь #здоровье #Завитинск

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