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В Благовещенске готовятся вынести приговор экс-главе фирмы «Россия»

В Благовещенске готовятся вынести приговор экс-главе фирмы «Россия»

Благовещенский городской суд вынесет приговор бывшему руководителю строительной фирмы «Россия». Прокурор требует для обвиняемого 6 лет и 6 месяцев колонии общего режима.

Пресс-служба Благовещенского городского суда сообщает, что рассмотрение уголовного дела в отношении Михаила Корнеева было продолжено 26 июня после того, как были получены результаты экспертизы. В настоящее время судебное следствие и прения сторон окончены. 17 июля суд готовится заслушать последнее слово обвиняемого.

Прокуратура передала дело Михаила Корнеева в суд в ноябре 2014 года. Оно состоит из 420 томов, по делу проходит 999 потерпевших и 214 свидетелей. Обвинительное заключение составлено на 1 310 листах. Его чтение заняло 5 месяцев.

Как сообщало Амур.инфо, Михаила Корнеева обвиняют в растрате денежных средств и сокрытии имущества от уплаты налогов. История строительной компании «Россия» затронула тысячи человек – дольщиков и вкладчиков – тех, кто доверил свои средства компании. В декабре 2010 года некогда процветавшую «Россию» объявили банкротом. Общая сумма долга компании составила около 3 миллиардов рублей. Обманутые люди вышли на улицы Благовещенска. Прошли многочисленные митинги и пикеты, часть дольщиков объявила голодовку.

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#суды #закон #строительство

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Комментарии
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  • Mehta

    Mehta
    10 минут назад

    По ходу на 5 стройке соберется веселенькая компания. Будут сидеть и рассказывать как народ обували.

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