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Амурчане теперь могут сообщать о происшествиях на WhatsApp спасателей

Амурчане теперь могут сообщать о происшествиях на WhatsApp спасателей
Фото: appleinsider.ru

Жители Амурской области получили возможность сообщать о происшествиях на WhatsApp Амурского центра ГЗ и ПБ по номеру 8-914-556-14-15. Сообщения принимаются оперативным дежурным в круглосуточном режиме.

«Если вы стали свидетелем любого происшествия, которое угрожает жизни и здоровью людей, или вам известны случаи нарушения жизнедеятельности населения – сообщайте нам! На любую вашу информацию о пожаре, падении дерева, срыве кровли, порыве трубы, открытом люке, аварии с участием автомобилей и людей, отключении холодного и горячего водоснабжения, теплоснабжения, электроэнергии, затоплении дома или участка будут оперативно предприняты необходимые меры по устранению происшествия», – сообщает пресс-служба Амурского центра ГЗ и ПБ.

Каждое обращение будет направлено в соответствующий орган исполнительной власти. Вопросы обещают решать в течение суток.

Как сообщало Амур.инфо, ранее Амурский центр ГЗ и ПБ начал принимать сообщения о происшествиях на своих страницах в социальных сетях.

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#интернет #происшествия

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Комментарии
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  • Kats

    Kats
    42 минуты назад

    Нужное дело. Надеюсь, что будет работать оперативно....

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