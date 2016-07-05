Амурчане теперь могут сообщать о происшествиях на WhatsApp спасателей

Фото: appleinsider.ru

Жители Амурской области получили возможность сообщать о происшествиях на WhatsApp Амурского центра ГЗ и ПБ по номеру 8-914-556-14-15. Сообщения принимаются оперативным дежурным в круглосуточном режиме.

«Если вы стали свидетелем любого происшествия, которое угрожает жизни и здоровью людей, или вам известны случаи нарушения жизнедеятельности населения – сообщайте нам! На любую вашу информацию о пожаре, падении дерева, срыве кровли, порыве трубы, открытом люке, аварии с участием автомобилей и людей, отключении холодного и горячего водоснабжения, теплоснабжения, электроэнергии, затоплении дома или участка будут оперативно предприняты необходимые меры по устранению происшествия», – сообщает пресс-служба Амурского центра ГЗ и ПБ.

Каждое обращение будет направлено в соответствующий орган исполнительной власти. Вопросы обещают решать в течение суток.

Как сообщало Амур.инфо, ранее Амурский центр ГЗ и ПБ начал принимать сообщения о происшествиях на своих страницах в социальных сетях.

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Александр Авдеев