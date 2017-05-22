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Юная амурчанка прошла кастинг на телепроект НТВ

Юная амурчанка прошла кастинг на телепроект НТВ
Фото: www.ntv.ru

16-летняя Виктория Гладышева из Белогорска прошла кастинг на новый телевизионный проект телеканала НТВ «Ты супер! Танцы». Шоу проводится с участием детей, оставшихся без попечения родителей. Амурская участница является воспитанницей Белогорского центра содействия семейному устройству детей «Радуга».

«Вика воспитывается у нас с 2015 года, с этого же времени занимается танцами, – рассказала журналисту "Комсомольской правды" заместитель директора по воспитательной и реабилитационной деятельности центра Ирина Шишковская. – Это очень увлеченная девочка: танцует, любит вышивать бисером, рисует. Все ее интересы – художественно-эстетического направления, она истинная девочка. Но танцы – ее стихия, она этим живет».

В центре «Радуга» развито дополнительное образование, танцы здесь преподает профессиональный педагог Елена Черепкова. Воспитанники танцевальной студии «Мир танца» изучают классические, народные, современные, спортивные танцы.

О конкурсе педагогам центра сообщили специалисты областного министерства социальной защиты. Вместе с Викой заявки на участие подавали еще две девочки, они воспитываются в приемной семье. Для конкурса девочки сняли отдельные танцевальные номера по современной хореографии, видеоролики приложили к анкете. Ответное письмо от организаторов пришло на имя Вики. Она уже прошла кастинг и теперь отправится в Москву.

«В приглашении сказано, что заезд на базу проекта состоится в 20-х числах июля, – говорит Ирина Николаевна. – До августа с ними будут заниматься известные балетмейстеры и хореографы страны, ребята будут проходить мастер-классы и тренинги по хореографии. После этого начнётся сам конкурс. А съемки состоятся в августе».

Проект «Ты супер! Танцы» организован каналом НТВ и информационным агентством и радио Sputnik. Главная цель проекта – изменить к лучшему жизнь детей, оставшихся без попечения родителей. Приглашаются в проект дети от 7 до 18 лет, обладающие незаурядными танцевальными, хореографическими способностями и проживающие в детских домах, в приемных и опекунских семьях, а также дети, которые из-за сложной семейной ситуации находятся в школах-интернатах.

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#Белогорск #дети #конкурсы #ТВ

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