Жильцам 115 домов Белогорска сделали перерасчет по платежам ЖКХ

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Жители Белогорска получили платежные документы, содержащие сведения о перерасчете размера платы за содержание и ремонт общедомового имущества. Речь идет о собственниках помещений в 115 многоквартирных домах, сообщает пресс-служба правительства Амурской области.

Перерасчет произвели после внеплановых проверок в отношении четырех управляющих компаний города – ООО «Производственный жилищный трест», ООО «Производственный жилищный трест-1», ООО «Производственный жилищный трест-2» и ООО «Концепт». В начале 2017 года в Амуржилинспекцию стали поступать многочисленные обращения горожан о неправомерном, по их мнению, увеличении размера платы за содержание и ремонт общедомового имущества.

«По данным обращениям были немедленно организованы и проведены проверки, – рассказала начальник Амуржилинспекции Светлана Федорченко. – В результате было установлено, что данные управляющие компании Белогорска в одностороннем порядке, без согласия собственников жилых помещений, произвели изменение размера платы за содержание и ремонт общего имущества в сторону увеличения – до 30 процентов в отношении 115 многоквартирных жилых домов, находящихся под их управлением».

В отношении управляющих компаний, допустивших правонарушение, выданы предписания и составлены административные протоколы. Они направлены в мировой суд для рассмотрения и вынесения штрафных санкций.

Перерасчет жителям Белогорска сделали на общую сумму более 10 миллионов рублей.

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#Белогорск #ЖКХ #финансы

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Александр Авдеев