Facebook будет снимать собственные телешоу

Фото: facebook

Руководство социальной сети Facebook ведёт активные переговоры с голливудскими киностудиями и агентствами по поводу создания оригинального контента. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на Fox News.

По данным источников американского телеканала, компания планирует запустить производство собственных телешоу в ближайшие два месяца. В настоящее время идут переговоры с такими агентствами, как Creative Artists Agency, United Talent Agency, William Morris Endeavor и International Creative Management Partners.

По предварительной информации, представители Facebook выразили готовность предоставить бюджеты в размере трёх миллионов долларов за эпизод – приблизительно такие расходы бывают у качественных шоу кабельного телевидения.

Также компания выразила заинтересованность в производстве малоформатного контента (до десяти минут), предположительно, без сценария, которые бы появлялись в ленте новостей пользователей соцсети. Поставками такого наполнения для детища Марка Цукерберга займутся BuzzFeed, ATTN и Refinery 29.

Facebook – крупнейшая социальная сеть в мире и одноимённая компания (Facebook Inc), владеющая ею. Facebook входит в пятёрку наиболее посещаемых веб-сайтов мира. На апрель 2017 года месячная аудитория сети составляет 1,968 миллиарда человек. Каждый день в социальной сети пользователи оставляют 6 миллиардов «лайков»и комментариев и публикуют 300 миллионов фотографий. Компания Facebook Inc является владельцем других популярных сервисов – Instagram и WhatsApp.

Благодаря этому сайту Марк Цукерберг в 23 года стал самым молодым миллиардером планеты.

Просмотров всего: 22

#интернет #ТВ

распечатать

Алексей Воскобойников