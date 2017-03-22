Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2017, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
27июня
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 15:29 0

Facebook будет снимать собственные телешоу

Facebook будет снимать собственные телешоу
Фото: facebook

Руководство социальной сети Facebook ведёт активные переговоры с голливудскими киностудиями и агентствами по поводу создания оригинального контента. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на Fox News.

По данным источников американского телеканала, компания планирует запустить производство собственных телешоу в ближайшие два месяца. В настоящее время идут переговоры с такими агентствами, как Creative Artists Agency, United Talent Agency, William Morris Endeavor и International Creative Management Partners.

По предварительной информации, представители Facebook выразили готовность предоставить бюджеты в размере трёх миллионов долларов за эпизод – приблизительно такие расходы бывают у качественных шоу кабельного телевидения.

Также компания выразила заинтересованность в производстве малоформатного контента (до десяти минут), предположительно, без сценария, которые бы появлялись в ленте новостей пользователей соцсети. Поставками такого наполнения для детища Марка Цукерберга займутся BuzzFeed, ATTN и Refinery 29.

Facebook – крупнейшая социальная сеть в мире и одноимённая компания (Facebook Inc), владеющая ею. Facebook входит в пятёрку наиболее посещаемых веб-сайтов мира. На апрель 2017 года месячная аудитория сети составляет 1,968 миллиарда человек. Каждый день в социальной сети пользователи оставляют 6 миллиардов «лайков»и комментариев и публикуют 300 миллионов фотографий. Компания Facebook Inc является владельцем других популярных сервисов – Instagram и WhatsApp.

Благодаря этому сайту Марк Цукерберг в 23 года стал самым молодым миллиардером планеты.

Просмотров всего: 22

#интернет #ТВ

распечатать

Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
Власть 4

Александр Козлов: не все рады тому, что у меня появился Instagram
Общество 2

Амурчане теперь могут сообщать о происшествиях на WhatsApp спасателей
Общество 1

Юная амурчанка прошла кастинг на телепроект НТВ
Общество 128

В instagram на странице amur.info – прямая трансляция завтрака губернатора Приамурья с блогерами