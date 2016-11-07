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сегодня, 15:26 1

Двое амурчан захотели проходить службу по призыву альтернативно

Двое амурчан захотели проходить службу по призыву альтернативно
Фото: business-class.su

В Восточном военном округе завершается весенняя призывная кампания 2017 года. Как пишет «Дебри-ДВ», 13 призывников подали заявления на прохождение альтернативной гражданской службы, из них двое из Амурской области. Также желающие нашлись в Приморском и Камчатском краях, Республиках Бурятия и Якутия.

В настоящее время в округе призвано 97 % граждан от запланированного числа. К местам прохождения военной службы отправлено более 6 тысяч новобранцев, пишет пресс-служба Восточного военного округа.

Лучшими по выполнению плана призыва называют военные комиссариаты Республики Саха (Якутия), Еврейской автономной области и острова Сахалин.

Завершится весенняя призывная кампания 15 июля. В ее рамках планируется направить в войска 10 тысяч юношей.

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#военные

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Комментарии
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  • Br35

    Br35
    1 час назад

    Так самую интригу то не раскрыли: что они будут делать на альтернативной службе? Чистить толчки?

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