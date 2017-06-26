Полиция установила личность погибшего в ДТП мужчины

Фото: ИА "Сканер"

Полицейские установили личность погибшего в ДТП на улице Загородной. Происшествие случилось в Благовещенске, вечером 26 июня. Погибшему было 35 лет. Все свидетели и очевидцы произошедшего уже опрошены, назначен ряд специальных экспертиз, в том числе автотехническая, сообщает ИА «Сканер».

По результатам проверки будет дана юридическая оценка действиям каждого участника ДТП.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», вечером в понедельник, 26 июня, водитель на автомобиле Nissan Gloria сбил пешехода, переходившего дорогу в неустановленном месте. За рулем автомобиля находилась женщина, которая ехала в машине с двумя детьми. По словам благовещенки, на дорогу перед ее автомобилем нетвердой походкой вышел мужчина. Пересечь проезжую часть он решил в неустановленном месте. Избежать удара не удалось.

Просмотров всего: 411

#происшествия #транспорт

распечатать

Василий Кленин