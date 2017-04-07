На площадке строительства Амурского ГПЗ создали первую зону таможенного контроля
На площадке строительства Амурского газоперерабатывающего завода (ГПЗ) была создана первая зона таможенного контроля. Для нужд завода открыли отдельное подразделение Благовещенского таможенного поста.
В июне сотрудники подразделения начали прием и оформление технологического оборудования первого пускового комплекса ГПЗ. Необходимость организации отдельной таможенной зоны вызвана удаленностью строительной площадки от ближайшего таможенного поста – 200 километров. В противном случае логистика доставки оборудования была бы значительно усложнена и занимала бы длительное время, сообщает объединенный пресс-центр Амурского интегрированного проекта.
Теперь оборудование, необходимое для сооружения завода, проходит таможенное оформление и декларирование непосредственно на территории будущего предприятия. Это позволяет в кратчайшие сроки проводить необходимые таможенные операции, что важно для соблюдения графика строительно-монтажных работ.
С августа объем поставляемых на Амурский ГПЗ грузов будет нарастать. Основной пик придется на 2018-2019 годы, когда начнется доставка установок осушки газа и газофракционирования, а также грузов для объектов общезаводского хозяйства. В перспективе на объектах Амурского ГПЗ будет создано шесть зон временного таможенного контроля: пять – в пределах основной площадки и одна – на территории временного причала на реке Зее.
Амурский ГПЗ строят в районе Свободного Амурской области. Он должен стать крупнейшим в России и одним из самых больших в мире предприятий по переработке природного газа. Проектная мощность составляет 42 миллиарда кубометров газа в год. В состав ГПЗ также войдет крупнейшее в мире производство гелия – до 60 миллиардов кубометров в год.
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