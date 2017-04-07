На площадке строительства Амурского ГПЗ создали первую зону таможенного контроля

Фото: объединенный пресс-центр Амурского интегрированного проекта

На площадке строительства Амурского газоперерабатывающего завода (ГПЗ) была создана первая зона таможенного контроля. Для нужд завода открыли отдельное подразделение Благовещенского таможенного поста.

В июне сотрудники подразделения начали прием и оформление технологического оборудования первого пускового комплекса ГПЗ. Необходимость организации отдельной таможенной зоны вызвана удаленностью строительной площадки от ближайшего таможенного поста – 200 километров. В противном случае логистика доставки оборудования была бы значительно усложнена и занимала бы длительное время, сообщает объединенный пресс-центр Амурского интегрированного проекта.

Теперь оборудование, необходимое для сооружения завода, проходит таможенное оформление и декларирование непосредственно на территории будущего предприятия. Это позволяет в кратчайшие сроки проводить необходимые таможенные операции, что важно для соблюдения графика строительно-монтажных работ.

С августа объем поставляемых на Амурский ГПЗ грузов будет нарастать. Основной пик придется на 2018-2019 годы, когда начнется доставка установок осушки газа и газофракционирования, а также грузов для объектов общезаводского хозяйства. В перспективе на объектах Амурского ГПЗ будет создано шесть зон временного таможенного контроля: пять – в пределах основной площадки и одна – на территории временного причала на реке Зее.

Амурский ГПЗ строят в районе Свободного Амурской области. Он должен стать крупнейшим в России и одним из самых больших в мире предприятий по переработке природного газа. Проектная мощность составляет 42 миллиарда кубометров газа в год. В состав ГПЗ также войдет крупнейшее в мире производство гелия – до 60 миллиардов кубометров в год.

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Александр Авдеев