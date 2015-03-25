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СМИ: Олег Кожемяко попал в десятку богатейших глав регионов РФ

СМИ: Олег Кожемяко попал в десятку богатейших глав регионов РФ
Фото: Сахалин и Курилы

Губернатор Сахалинской области Олег Кожемяко (экс-глава Приамурья) попал в топ-10 самых богатых губернаторов России. В то же время возглавляемый им регион продолжает терять позиции в рейтинге социально-экономического положения, отмечает ИА Regnum со ссылкой на газету «Коммерсант Власть».

По данным издания, которое подвело итоги декларационной кампании глав российских регионов, Олег Кожемяко в 2016 году заработал 27,2 миллиона рублей. Между тем, отмечают авторы исследования, Сахалинская область упала в очередном важном рейтинге – социально-экономическом.

В прошлом году вверенный Кожемяко регион занимал седьмую позицию в рейтинге социально-экономического положения субъектов страны. В 2017 году область спустилась на две ступени и теперь занимает 9-ю строчку.

В целом картина по дальневосточным регионам не слишком оптимистичная: Хабаровский край переместился с 31-й позиции на 33-ю, Приморье – с 26-й позиции на 27-ю, Амурская область ушла с 49-го на 51-е место, Магаданская область – с 60-го места на 64-е.

Неизменным осталось социально-экономическое положение Якутии – 21-я строчка рейтинга, а также Чукотки, оставшейся на 67-м месте.

Полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев тоже попал в рейтинг, на этот раз – рейтинг Forbes, заняв 31 позицию в списке самых богатых представителей российской власти. Официальный доход дальневосточного полпреда в минувшем году составил 358 миллионов рублей.

Олег Кожемяко руководил Амурской областью с октября 2008 года – два неполных срока. В 2008 году его назначил на эту должность президент РФ. Затем, когда были возвращены выборы глав субъектов Федерации, в 2012 году Олег Николаевич выиграл их и повторно занял губернаторское кресло. Губернаторские полномочия Олега Кожемяко в Амурской области должны были закончиться только в октябре 2017 года. Но с марта 2015-го он возглавил правительство Сахалинской области вместо Александра Хорошавина, который сейчас является фигурантом нескольких уголовных дел о коррупции.

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#Дальний Восток #российская власть #СМИ #финансы

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Комментарии
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  • Baska

    Baska
    32 минуты назад

    Упс

  • OT

    OT
    19 минут назад

    Это только открытые источники состояния?

    Но народу внушают не смотреть в чужой карман и не разжигать зависть.

    Да начхать -бы на их миллионы, еслиб жизнь улучшалась

  • МурМурка

    МурМурка
    4 минуты назад

    Говорящая получается фамилия у этого полномочного представителя президента РФ в ДФО.

  • OT

    OT
    1 минута назад

    МурМурка

    Говорящая получается фамилия у этого полномочного представителя президента РФ в ДФО.



    Да понятно итак, что все они трутни.

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