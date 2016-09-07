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Кардиохирурги выехали в Екатеринославку, где осмотрели более 40 больных

Кардиохирурги выехали в Екатеринославку, где осмотрели более 40 больных
Фото: FitoHome.ru

Бригада врачей в составе кардиохирурга, сосудистого хирурга и специалиста по ультразвуковой диагностике побывала в Екатеринославке Октябрьского района. Сотрудники клиники кардиохирургии медакадемии приняли более сорока жителей районного центра и соседних сел. Специалист по ультразвуковой диагностике выехал в район вместе c аппаратурой.

Часть пациентов получила назначение на лечение по месту жительства под наблюдением врачей районной больницы, часть – рекомендации приехать в клинику кардиохирургии медицинской академии на оперативное лечение.

В частности, было выявлено 10 пациентов с варикозной болезнью. Четверым жителям района в клинике будут выполнены операции по замене сердечного клапана, еще несколько пациентов приедут на коронарографию. Все операции и лечение в клинике выполняются бесплатно.

Десант кардиохирургов в районы был организован впервые. И, как показали результаты, оказался продуктивным. А самое главное, это очень удобно для жителей районов Приамурья.

Ближайший выезд специалистов клиники кардиохирургии намечен в Ивановку, на очереди Свободный, Белогорск и другие населенные пункты Амурской области, сообщает пресс-служба областного правительства.

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#здоровье

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