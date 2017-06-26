Самурай и гейши откроют на улице Ленина японский фестиваль

Фото: http://caravan-road.livejournal.com

Фестиваль японской культуры в Благовещенске начнется с кавалькады, которая проедет по улице Ленина от Мухина до Комсомольской. 27 июня в Амурском театре драмы выступят артисты японского театра «Коноситоями» из города Киото. В этот день в самом театре пройдут выставки и мастер-классы японского искусства.

Кавалькада начнет движение в 17:30 по улице Ленина от Мухина. Автомобилистов на это время призывают найти объездные маршруты движения. Перед колонной поедет автомобиль, за ним – самурай на коне и коляска с гейшами. Все участники кавалькады – артисты Амурского театра драмы. На время они перевоплотятся в японских героев. У входа в театр их также встретят коллеги в японских кимоно.

На час театр превратится в своеобразный центр японской культуры. С актерами все пришедшие смогут сфотографироваться. Здесь проведут чайную церемонию. Для нее специально привезли японский чай и печенье.

«У нас на всех этажах в двух фойе с 18:00 до 19:00 будут происходить разные события. Можно будет научиться делать оригами, богатая выставка экибаны представлена, корнепластики. Все желающие смогут примерить кимоно и сфотографироваться. В западном фойе у нас расположится японское кафе. Там даже можно будет попробовать традиционные японские блюда», – рассказала директор Амурского областного театра драмы Татьяна Бедина.

В 19:00 на сцене начнется представление. Проект театра из Киото называется «Японская пара, русская пара». Два актера небольшой труппы покажут историю японского драматурга Кисидо «Бумажный шар» и чеховского «Медведя». Мультимедийный перевод выведут на экран на сцене.

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#культура

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Нино Кохреидзе