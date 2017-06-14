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Камень, упавший на сарай в Нидерландах, оказался метеоритом возрастом 4,5 миллиарда лет

Камень, упавший на сарай в Нидерландах, оказался метеоритом возрастом 4,5 миллиарда лет
Фото: EPA

Учёные установили, что камень, который в январе 2017 года упал с неба на крышу сарая в Нидерландах, имеет древнее внеземное происхождение. Полукилограммовый булыжник оказался метеоритом, которому 4,5 миллиарда лет. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на портал Dutch News.

По данным интернет-издания, небесное тело упало на крышу деревенской постройки в провинции Северная Голландия. Хозяева сарая обнаружили загадочный объект на следующий день и передали в музей естественных наук в городе Лейден, где эксперты после долгого изучения установили, что камень является хондритом шестого типа, возраст которого можно приравнять к возрасту нашей Солнечной системы.

«Он из района между Марсом и Юпитером, пространства, в котором много космического мусора и маленьких планет, откуда прилетает множество метеоритов», – уверен геолог Лео Кригсман, занимавшийся изучением удивительного объекта.

Сейчас метеорит находится в музее на временной основе, но администрация заведения планирует выкупить его навсегда. Стоимость космической древности оценивается относительно невысоко – в одну тысячу евро.

Этот метеорит является шестым из когда-либо найденных на территории Нидерландов.

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#космос #происшествия

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