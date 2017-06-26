ДТП с почтовым УАЗом в Завитинском районе не сказалось на обслуживании клиентов почты

Фото: instagram.com/dtp_belogorsk

В УФПС Амурской области прокомментировали аварию с участием автомобиля «Почты России», которая произошла в Завитинском районе. Происшествие не отразилось на обслуживании клиентов почты, почтовые отправления не пострадали. Их доставка осуществляется в штатном режиме.

Пострадавшему сотруднику была оказана медицинская помощь. В настоящее время амурский филиал «Почты России» оказывает содействие ГИБДД в установлении причин аварии.

Как отмечается, перед выездом на маршрут следования все водители почтового транспорта проходят обязательное медицинское освидетельствование, а автомобили – техосмотр.

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#ДТП #происшествия #транспорт

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Александр Авдеев