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В 2016 году амурские предприятия потратили на IT-технологии 2,6 миллиарда рублей

В 2016 году амурские предприятия потратили на IT-технологии 2,6 миллиарда рублей
Фото: information-technology.ru

Амурстат подвел итоги развития информационных технологий в Амурской области в 2016 году. Так, региональные предприятия и организации затратили в прошлом году на информационные и коммуникационные технологии (ИКТ) 2 миллиарда 649 миллионов рублей.

Из этой суммы 220 миллионов пошло на приобретение вычислительной техники; 543 миллиона – на покупку программных средств; 179 миллионов – на оплату услуг доступа к интернету; 492 миллиона – на оплату услуг сторонних организаций и специалистов, связанных с ИКТ; 6 миллионов – на обучение сотрудников, связанное с развитием использования ИКТ.

Доля информационно активных организаций по отношению к общему числу в 2016 году составила 95,2 % (в 2015 году – 93 %). Число компьютеров в них достигло 65 тысяч единиц, из них в течение 2016 года поступило 4 тысячи новых компьютеров. 45 тысяч компьютеров (69,2 %) имели доступ к глобальным информационным сетям, в том числе к Интернету – 41 тысяча (62,9 %).

Обеспеченность компьютерами за последние 5 лет увеличилась на 20 % и составила в 2016 году 42 единицы в расчете на 100 работников.

Наибольшее число организаций (34,3 %) указали максимальную скорость передачи данных через Интернет – 2-30 мегабит в секунду; скорость выше 100 мегабит в секунду указали 6,4 % организаций.

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#технологии #экономика

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Комментарии
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  • ea9tkzrw

    ea9tkzrw
    1 час назад

    Я в шоке, недавно узнала что 97% людей заражены паразитами, это из-за них у нас большинство болезней (включая рак), аллергии, хроническая усталость и головные боли, мешки под глазами, прыщи и папилломы, частые простуды и слабый иммунитет, эта зараза медленно убивает нас. Но этому теперь есть спасение, вот почитайте как спасти себя и своих близких --- http://upl.pp.ua/parazitu

  • КРЯ!!!

    КРЯ!!!
    1 час назад

    42 единицы в расчете на 100 работников.

    Приближаемся к 50/50 манагеры-работяги.

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