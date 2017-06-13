В 2016 году амурские предприятия потратили на IT-технологии 2,6 миллиарда рублей

Фото: information-technology.ru

Амурстат подвел итоги развития информационных технологий в Амурской области в 2016 году. Так, региональные предприятия и организации затратили в прошлом году на информационные и коммуникационные технологии (ИКТ) 2 миллиарда 649 миллионов рублей.

Из этой суммы 220 миллионов пошло на приобретение вычислительной техники; 543 миллиона – на покупку программных средств; 179 миллионов – на оплату услуг доступа к интернету; 492 миллиона – на оплату услуг сторонних организаций и специалистов, связанных с ИКТ; 6 миллионов – на обучение сотрудников, связанное с развитием использования ИКТ.

Доля информационно активных организаций по отношению к общему числу в 2016 году составила 95,2 % (в 2015 году – 93 %). Число компьютеров в них достигло 65 тысяч единиц, из них в течение 2016 года поступило 4 тысячи новых компьютеров. 45 тысяч компьютеров (69,2 %) имели доступ к глобальным информационным сетям, в том числе к Интернету – 41 тысяча (62,9 %).

Обеспеченность компьютерами за последние 5 лет увеличилась на 20 % и составила в 2016 году 42 единицы в расчете на 100 работников.

Наибольшее число организаций (34,3 %) указали максимальную скорость передачи данных через Интернет – 2-30 мегабит в секунду; скорость выше 100 мегабит в секунду указали 6,4 % организаций.

Просмотров всего: 126

#технологии #экономика

распечатать

Александр Авдеев