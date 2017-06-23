В Амурской области дождь, он идет днем и ночью: прогноз погоды на 28 июня

Фото: sobaka.lv

В среду, 28 июня, в Амурской области будет облачно с прояснениями, в большинстве районов ожидаются грозы и дожди, местами сильные. Ночью опустится туман. В северных районах области подует северо-восточный, восточный ветер, в южных – юго-восточный. Его скорость составит 2-7, при грозе местами – до 12-17 метров в секунду.

Ночью на улице будет +15...+20, днем – +28...+33 градуса, местами в дожде – до +25.

В Благовещенске ночью будет идти дождь. Ветер с юго-востока разовьет скорость до 10 метров в секунду. Температура воздуха не поднимется выше +18...+20 градусов. Днем облачно с прояснениями. Амурский гидрометцентр снова обещает дождь, но кратковременный. Скорость юго-восточного ветра составит 2-7, с порывами 12-17 метров в секунду. Температура воздуха – +30...+32 градуса.

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Нина Гвоздкова