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сегодня, 13:22 2

Из Благовещенска тайно пытались вывезти 10-килограммовый фрагмент бивня

Из Благовещенска тайно пытались вывезти 10-килограммовый фрагмент бивня
Фото: severpost.ru

Россиянин пытался тайно вывезти из Благовещенска в Китай фрагмент бивня мамонта весом 10 килограммов, спрятав его под одеждой. Теперь мужчине грозит уголовное наказание.

Как сообщает пресс-служба Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры, случай произошел 20 марта. Мужчина спрятал 10-килограммовый фрагмент бивня мамонта «под брюками в районе пояса», попытавшись обмануть таможенный контроль. Однако его вычислили и задержали, в отношении 30-летнего нарушителя возбудили уголовное дело («Незаконное перемещение через таможенную границу культурных ценностей в крупном размере»).

По заключению экспертизы, рыночная стоимость фрагмента бивня составляет более 407 тысяч рублей.

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#закон #Китай #криминал #происшествия #таможня

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Комментарии
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  • Кайзер

    Кайзер
    1 час назад

    В очко бы его себе вставил...

  • ea9tkzrw

    ea9tkzrw
    1 час назад

    Я в шоке, недавно узнала что 97% людей заражены паразитами, это из-за них у нас большинство болезней (включая рак), аллергии, хроническая усталость и головные боли, мешки под глазами, прыщи и папилломы, частые простуды и слабый иммунитет, эта зараза медленно убивает нас. Но этому теперь есть спасение, вот почитайте как спасти себя и своих близких --- http://upl.pp.ua/parazitu

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