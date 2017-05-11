Из Благовещенска тайно пытались вывезти 10-килограммовый фрагмент бивня

Фото: severpost.ru

Россиянин пытался тайно вывезти из Благовещенска в Китай фрагмент бивня мамонта весом 10 килограммов, спрятав его под одеждой. Теперь мужчине грозит уголовное наказание.

Как сообщает пресс-служба Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры, случай произошел 20 марта. Мужчина спрятал 10-килограммовый фрагмент бивня мамонта «под брюками в районе пояса», попытавшись обмануть таможенный контроль. Однако его вычислили и задержали, в отношении 30-летнего нарушителя возбудили уголовное дело («Незаконное перемещение через таможенную границу культурных ценностей в крупном размере»).

По заключению экспертизы, рыночная стоимость фрагмента бивня составляет более 407 тысяч рублей.

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Александр Авдеев