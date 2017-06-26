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Лихачи на мопедах: сводка ДТП в Приамурье за 26 июня

Лихачи на мопедах: сводка ДТП в Приамурье за 26 июня
Фото: ИА "Сканер"

В понедельник, 26 июня, в Амурской области в шести ДТП один человек погиб и пять получили травмы различной степени тяжести. В Благовещенске и Благовещенском районе за сутки оформили 22 дорожно-транспортных происшествия с материальным ущербом.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», в Благовещенске на улице Загородной произошло ДТП со смертельным исходом. Водитель на автомобиле Nissan Gloria сбил пешехода, переходившего дорогу в неустановленном месте.

В 09:15 в Завитинском районе опрокинулся УАЗ. Водитель, управляя автомобилем, не выбрал безопасную скорость движения, не учел дорожные условия и допустил съезд с проезжей части и опрокидывание. В результате ДТП был травмирован пассажир 1970 года рождения.

Позже, в 13:50, в Благовещенске водитель на автомобиле Toyota Alphard проезжал нерегулируемый перекресток. При повороте направо автомобиль совершил наезд на пешехода 1998 года рождения, который переходил проезжую часть. Пешеход получил травмы.

Вечером в 19:00 в Сковородинском районе местный житель, без водительских прав и пьяный, ехал на мопеде Honda. Он не справился с управлением, врезался в теплотрассу и получил травмы. По факту ДТП проводится проверка.

В областном центре неустановленный водитель на автомобиле Mazda Axela сбил девушку, которая находилась у края проезжей части. Пешеход травмирован. Сейчас Госавтоинспекция ищет свидетелей происшествия.

Последнее ДТП произошло в Ивановском районе. Водитель, не имея права на управление транспортным средством, ехал на мопеде Alpha и вез пассажира. Он не справился с управлением и опрокинулся. В ДТП пострадал пассажир.

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#происшествия #транспорт

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Комментарии
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  • ea9tkzrw

    ea9tkzrw
    1 час назад

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