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сегодня, 13:02 5

Автомобиль «Почты России» опрокинулся в Завитинском районе

Автомобиль «Почты России» опрокинулся в Завитинском районе
Фото: instagram.com/dtp_belogorsk

В понедельник утром, 26 июня, в Завитинском районе Приамурья попал в серьезное ДТП автомобиль, принадлежащий «Почте России». Машина оказалась в кювете и перевернулась. Фото с места аварии появилось в социальных сетях.

Инцидент произошел в 09:15. По информации областного УГИБДД, за рулем почтового УАЗа находился водитель 1972 года рождения. Также в автомобиле был пассажир 1970 года рождения. Водитель не учел дорожные условия, машина съехала с проезжей части и опрокинулась.

В результате ДТП травмы получил пассажир. Сейчас по факту аварии проводится проверка.

Просмотров всего: 573

#ДТП #происшествия #транспорт

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Комментарии
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  • Кайзер

    Кайзер
    2 часа назад

    Ни дошла СМСка...

  • MbIcли вcлyx

    MbIcли вcлyx
    1 час назад

    Учитывая среднюю скорость передвижения автомобилей Почты России по загородным трассам в 60 кмч, возникает вопрос, как он так умудрился?

  • ea9tkzrw

    ea9tkzrw
    1 час назад

    Российские врачи бьют тревогу: бoльшинcтвo nрoдуктов на нaших cтoлaх и в хoлодильникe зарaжены невидимыми nарaзитами!Эта заразa накaпливаeтся в нашем oрганизмe и вызываeт большинство болeзней (в том числе рaк).Но этому есть спасение, теперь можно очистить организм и оздоровиться.Вот статья минздрава как спаси себя и своих близких --- http://tok.pw/zdorov

  • Дамбо

    Дамбо
    1 час назад

    MbIcли вcлyx

    Учитывая среднюю скорость передвижения автомобилей Почты России по загородным трассам в 60 кмч, возникает вопрос, как он так умудрился?



    разогнался до 70-ти... Лиходей

  • Дамбо

    Дамбо
    59 минут назад

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