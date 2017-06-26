Автомобиль «Почты России» опрокинулся в Завитинском районе

Фото: instagram.com/dtp_belogorsk

В понедельник утром, 26 июня, в Завитинском районе Приамурья попал в серьезное ДТП автомобиль, принадлежащий «Почте России». Машина оказалась в кювете и перевернулась. Фото с места аварии появилось в социальных сетях.

Инцидент произошел в 09:15. По информации областного УГИБДД, за рулем почтового УАЗа находился водитель 1972 года рождения. Также в автомобиле был пассажир 1970 года рождения. Водитель не учел дорожные условия, машина съехала с проезжей части и опрокинулась.

В результате ДТП травмы получил пассажир. Сейчас по факту аварии проводится проверка.

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#ДТП #происшествия #транспорт

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Александр Авдеев