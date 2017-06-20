Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2017, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
27июня
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 12:30 13

На установку окон и дверей в строящемся храме Благовещенска ищут благотворителей

На установку окон и дверей в строящемся храме Благовещенска ищут благотворителей
Фото: ksenia-hram.ru

В ближайшее время в строящемся храме блаженной Ксении Петербургской необходимо установить окна и двери. Но средств на это пока нет. Найти благотворителей призвал после молебна в строящемся храме в микрорайоне Благовещенска отец Георгий.

«Разговаривайте, просите – вы ведь не для себя просите, не себе на дом, а для храма. Потом эти жертвователи будут приходить сюда вместе с детьми и смогут сказать: вот это окно или эта дверь – вклад нашей с тобой семьи в эту красоту. Это дорогого стоит», – призвал священник.

Сейчас в храме ждут купола. Их уже изготовили и отправили в Благовещенск. Кирпичная кладка верхнего яруса колокольни закончена – готовый колокол будут устанавливать через отверстие в потолке.

Строители приступили к штукатурным работам. Облагораживать фасад пока не дает погода. В ближайшее время в здании можно будет устанавливать окна и двери, сообщается на сайте храма.

Просмотров всего: 578

#религия #строительство

распечатать

Комментарии
Показать все (13) Обсудить на форуме
  • GnOmE

    GnOmE
    1 час назад

    чего такое? рпц денежек недодало? айяяй - наказать их надо. заправлять свои гелентвагены и хаммеры же надо и покушать вкусно тоже надо

  • GnOmE

    GnOmE
    1 час назад

    чего такое? рпц денежек недодало? айяяй - наказать их надо. заправлять свои гелентвагены и хаммеры же надо и покушать вкусно тоже надо

  • Кайзер

    Кайзер
    1 час назад

    Здрасти, приехали...

  • Tуман

    Tуман
    1 час назад

    А куда деньги перечислять и сколько надо? Смета почему не приложена?

  • Умом Россию не понять!

    Умом Россию не понять!
    1 час назад

    Самое главное чертеж, а смета возрастает ежедневно.

  • ea9tkzrw

    ea9tkzrw
    1 час назад

    Российские врачи бьют тревогу: бoльшинcтвo nрoдуктов на нaших cтoлaх и в хoлодильникe зарaжены невидимыми nарaзитами!Эта заразa накaпливаeтся в нашем oрганизмe и вызываeт большинство болeзней (в том числе рaк).Но этому есть спасение, теперь можно очистить организм и оздоровиться.Вот статья минздрава как спаси себя и своих близких --- http://tok.pw/zdorov

  • Gelo

    Gelo
    1 час назад

    Вот и оправдали продажность своих услуг...

  • Чхишвабрашван

    Чхишвабрашван
    1 час назад

    опять попрошайничают

  • Gangstarr

    Gangstarr
    57 минут назад

    Амур инфо бесплатно рпц рекламу делает?

  • Rak900

    Rak900
    44 минуты назад

    ахаха, ну ждите)))

  • Кварц

    Кварц
    24 минуты назад

    Совсем с головой не дружат комментаторы. На фото - храм для всех жителей города, а по тексту комментов - гелентвагены и хаммеры. Ну приложите фото хоть одного амурского священника, владеющего такой иномаркой. Дорогое авто у епископа, но он единственный в таком сане на всю многокилометровую епархию.

    Вырастает красота на бывших помойках. Не можете и не хотите свою руку к этому приложить, ну постойте в сторонке. Чего уж тут плеваться-то. Обойдутся и без ваших вложений. Найдется кому строить храмы. http://ksenia-hram.ru

  • just Nick

    just Nick
    5 минут назад

    РПЦ need more minerals

  • Myxira

    Myxira
    4 минуты назад

    Кварц

    На фото - храм для всех жителей города



    Забыли добавить - православных. Да, есть какой-то процент православных жителей в нашем городе, скинутся.

Показать все (13) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
Общество

На площадке строительства Амурского ГПЗ создали первую зону таможенного контроля
Экономика 17

«Синьхуа»: полным ходом идет строительство моста через Амур
Власть 1

Дорогу, связывающую села Тавричанка, Лермонтовка и Верное, отремонтируют в 2018 году
Власть 4

Обманутым дольщикам будут помогать из компенсационного фонда