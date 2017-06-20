На установку окон и дверей в строящемся храме Благовещенска ищут благотворителей
В ближайшее время в строящемся храме блаженной Ксении Петербургской необходимо установить окна и двери. Но средств на это пока нет. Найти благотворителей призвал после молебна в строящемся храме в микрорайоне Благовещенска отец Георгий.
«Разговаривайте, просите – вы ведь не для себя просите, не себе на дом, а для храма. Потом эти жертвователи будут приходить сюда вместе с детьми и смогут сказать: вот это окно или эта дверь – вклад нашей с тобой семьи в эту красоту. Это дорогого стоит», – призвал священник.
Сейчас в храме ждут купола. Их уже изготовили и отправили в Благовещенск. Кирпичная кладка верхнего яруса колокольни закончена – готовый колокол будут устанавливать через отверстие в потолке.
Строители приступили к штукатурным работам. Облагораживать фасад пока не дает погода. В ближайшее время в здании можно будет устанавливать окна и двери, сообщается на сайте храма.
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