На установку окон и дверей в строящемся храме Благовещенска ищут благотворителей

Фото: ksenia-hram.ru

В ближайшее время в строящемся храме блаженной Ксении Петербургской необходимо установить окна и двери. Но средств на это пока нет. Найти благотворителей призвал после молебна в строящемся храме в микрорайоне Благовещенска отец Георгий.

«Разговаривайте, просите – вы ведь не для себя просите, не себе на дом, а для храма. Потом эти жертвователи будут приходить сюда вместе с детьми и смогут сказать: вот это окно или эта дверь – вклад нашей с тобой семьи в эту красоту. Это дорогого стоит», – призвал священник.

Сейчас в храме ждут купола. Их уже изготовили и отправили в Благовещенск. Кирпичная кладка верхнего яруса колокольни закончена – готовый колокол будут устанавливать через отверстие в потолке.

Строители приступили к штукатурным работам. Облагораживать фасад пока не дает погода. В ближайшее время в здании можно будет устанавливать окна и двери, сообщается на сайте храма.

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#религия #строительство

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Нино Кохреидзе