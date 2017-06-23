Жители поселка Ивановский второй год отрезаны рекой от цивилизации

Фото: amur.shamora.info

Поселок Ивановский в Мазановском районе оказался в транспортной изоляции. Уже второй год через реку Селемджу не работает паромная переправа, и добраться в населенный пункт можно только на лодке. Жители готовы выйти на митинг – об этом губернатору сообщил один из пользователей Instagram.com.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», на прошлой неделе губернатор Амурской области обратился к амурчанам в своем аккаунте Instagram – gubernatorlive – с предложением писать ему свои жалобы, просьбы и пожелания.

Вскоре к нему в комментариях обратился житель Мазановского района: «Александр Александрович, добрый день. Хочу обратить ваше внимание на транспортную проблему посёлка Ивановского Мазановского района – уже второй год не работает паромная переправа через реку Селемджу, а другой дороги в посёлок просто нет. В посёлок можно попасть только на лодке! Уже два года в летнее время нельзя ни приехать на машине, ни выехать из посёлка! Привезти-увезти груз можно только зимой. Сейчас планируем проведение митинга в районе. Если не будет конструктивного ответа от вас, будем митинговать и в Благовещенске. Настроены мы решительно».

Александр Козлов ответил амурчанину в комментариях: «Здравствуйте! Чтобы решить проблему транспортного сообщения с поселком Ивановский, нужно построить самоходный паром (судно). Ориентировочная стоимость – 38 миллионов рублей. Минтранс уже направил в Минфин предложение предусмотреть в бюджете области на 2018 год эти деньги. Вопрос сейчас на рассмотрении. Пока же администрация Мазановского района приобрела мот­орную лодку для перевозки пассажиров через Селемджу. По заявке жителей от поселка Ивановский к переправе подвозят жителей на машине. С другой стороны присылается автобус из Новокиевского Увала. Жителей об этом информировали».

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#происшествия #транспорт

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Василий Кленин