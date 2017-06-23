Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2017, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
27июня
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 12:28 1

Жители поселка Ивановский второй год отрезаны рекой от цивилизации

Жители поселка Ивановский второй год отрезаны рекой от цивилизации
Фото: amur.shamora.info

Поселок Ивановский в Мазановском районе оказался в транспортной изоляции. Уже второй год через реку Селемджу не работает паромная переправа, и добраться в населенный пункт можно только на лодке. Жители готовы выйти на митинг – об этом губернатору сообщил один из пользователей Instagram.com.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», на прошлой неделе губернатор Амурской области обратился к амурчанам в своем аккаунте Instagram – gubernatorlive – с предложением писать ему свои жалобы, просьбы и пожелания.

Вскоре к нему в комментариях обратился житель Мазановского района: «Александр Александрович, добрый день. Хочу обратить ваше внимание на транспортную проблему посёлка Ивановского Мазановского района – уже второй год не работает паромная переправа через реку Селемджу, а другой дороги в посёлок просто нет. В посёлок можно попасть только на лодке! Уже два года в летнее время нельзя ни приехать на машине, ни выехать из посёлка! Привезти-увезти груз можно только зимой. Сейчас планируем проведение митинга в районе. Если не будет конструктивного ответа от вас, будем митинговать и в Благовещенске. Настроены мы решительно».

Александр Козлов ответил амурчанину в комментариях: «Здравствуйте! Чтобы решить проблему транспортного сообщения с поселком Ивановский, нужно построить самоходный паром (судно). Ориентировочная стоимость – 38 миллионов рублей. Минтранс уже направил в Минфин предложение предусмотреть в бюджете области на 2018 год эти деньги. Вопрос сейчас на рассмотрении. Пока же администрация Мазановского района приобрела мот­орную лодку для перевозки пассажиров через Селемджу. По заявке жителей от поселка Ивановский к переправе подвозят жителей на машине. С другой стороны присылается автобус из Новокиевского Увала. Жителей об этом информировали».

Просмотров всего: 305

#происшествия #транспорт

распечатать

Комментарии
Показать все (1) Обсудить на форуме
  • Умом Россию не понять!

    Умом Россию не понять!
    1 час назад

    вас жителей п.ивановский проще пересилить в другой населенный пункт. за митинг всех на 15 суток закроют.

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
Происшествия

Полиция установила личность погибшего в ДТП мужчины
В России и мире

Камень, упавший на сарай в Нидерландах, оказался метеоритом возрастом 4,5 миллиарда лет
Происшествия

ДТП с почтовым УАЗом в Завитинском районе не сказалось на обслуживании клиентов почты
Происшествия 2

Из Благовещенска тайно пытались вывезти 10-килограммовый фрагмент бивня