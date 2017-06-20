Житель Приморья заразился туляремией на озере Ханка

Фото: radioiskatel.ru

Житель Приморского края заразился редким заболеванием после того, как съездил отдохнуть на озеро Ханка. Мужчину поразила неожиданная болезнь – туляремия, передаёт ИА «Дейта». В Роспотребнадзоре уверены: в этом году опасное инфекционное заболевание может вернуться в регион.

Случаи туляремии фиксировались в крае в последние годы. Так, в 2016 году был выявлен случай заболевания туляремией бубонной формы средней степени тяжести.

Точную причину заражения в ведомстве назвать затруднились: подхватить инфекцию мужчина мог во время рыбной ловли, ночёвки на озере Ханка, при сборе строительных материалов на озере, при мытье рук в открытых водоемах, где водится немало грызунов, ондатр.

Как сообщают врачи, от заражения до первых проявлений болезни проходит от трёх до семи дней. Заболевание продолжается две-три недели, иногда дольше, в ряде случаев приступы заболевания могут повторяться.

Туляремия – острое инфекционное заболевание токсико-аллергического, реже септического характера. Оно широко распространено на территории России. По словам специалистов, для туляремии характерна множественность механизмов заражения и путей передачи возбудителя инфекции и практически стопроцентная восприимчивость к ней людей, вне зависимости от пола и возраста.

Заражение людей происходит в природных очагах этой инфекции, в том числе и в населённых пунктах, находящихся в природных очагах. Известны четыре вида передачи возбудителя туляремии человеку. Через укусы инфицированных кровососущих; через повреждённые и неповреждённые кожные и слизистые покровы при соприкосновении с заражёнными животными; через употребление продуктов питания и воды, в которые попал возбудитель туляремии; при вдыхании воздушно-пылевого аэрозоля, образующегося при переработке зерна, перекладке сена, соломы, загрязнённых выделениями от больных грызунов.

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Алексей Воскобойников