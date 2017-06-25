Амурские полицейские просят помочь найти водителя, сбившего пешехода

Фото: Fonstola

Сотрудники Госавтоинспекции разыскивают свидетелей ДТП, в котором неизвестный водитель сбил девушку-пешехода. Происшествие случилось в понедельник, 26 июня, в 22:15 по улице Артиллерийской в районе дома № 8А. Автомобиль Mazda Axela с госномером В174ХЕ28 сбил девушку, которая находилась у края проезжей части.

В результате происшествия девушка получила травму, а водитель автомобиля с места ДТП скрылся.

Госавтоинспекция просит откликнуться очевидцев, свидетелей произошедшего происшествия или самого водителя. При наличии записи с видеорегистраторов, на которых запечатлено данное ДТП, запись предоставить в Госавтоинспекцию. Если кому-либо известно местонахождение автомобиля – об этом также просят сообщить в Госавтоинспекцию.

Информацию примут в группе розыска ОБ ДПС ГИБДД МО МВД России «Благовещенский» по телефонам: 59-46-86, 8 999 165 3264, или в дежурной части: 42-52-62.

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#здоровье #происшествия #транспорт

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Василий Кленин