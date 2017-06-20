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Сталин, Пушкин, Путин – россияне назвали главных людей в истории страны

Сталин, Пушкин, Путин – россияне назвали главных людей в истории страны
Фото: storage.realist.online

Лидер советского государства Иосиф Сталин возглавил рейтинг выдающихся личностей в истории, опередив ныне действующего главу РФ Владимира Путина и поэта Александра Пушкина. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на результаты социологического опроса «Левада-центра».

Самым значимым человеком в истории родной страны Иосифа Сталина назвали 38 % участников опроса. Второе место поделили Владимир Путин и Александр Пушкин – 34 % голосов. Подчёркивается, что российский президент впервые попал в тройку лидеров подобных опросов, которые проводятся с 1989 года.

На третьей строчке рейтинга наиболее выдающихся личностей оказался Владимир Ленин (его назвали лучшим 32 % респондентов), при этом популярность вождя мирового пролетариата заметно снизилась по сравнению с предыдущими опросами. Так, в 1989 году рейтинг Ильича достигал 72 %.

В десятку выдающихся личностей также попали император Пётр I (29 %), лётчик-космонавт Юрий Гагарин (20 %), писатель Лев Толстой и маршал Георгий Жуков (у обоих – по 12 %), а также императрица Екатерина II и поэт Михаил Лермонтов (у каждого по 11 %).

На 20-й позиции с 6 % голосов опрошенных россиян оказался экс-президент СССР Михаил Горбачёв.

В опросе «Левада-центра», проведённом с 7 по 10 апреля 2017 года, приняли участие 1,6 тысячи человек из 137 населённых пунктов РФ. Респондентов опрашивали на дому.

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#жизнь #история #культура #политика

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