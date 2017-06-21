«Синьхуа»: полным ходом идет строительство моста через Амур

Фото: russian.news.cn

Крупнейшее китайское информагентство «Синьхуа» сообщает о том, что строительство моста через Амур в районе городов Благовещенск и Хэйхэ идет полным ходом. На китайской стройплощадке трудятся более 200 рабочих. На сайте агентства опубликованы фотографии фронта работ на китайском берегу.

Общая длина подъездных дорог и моста составит порядка 20 километров, на китайской территории – около 6,5 километра. Общая длина основного моста 1 284 метра, ширина – 14,5 метра. Мост планируется сдать в эксплуатацию в октябре 2019 года.

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#Китай #строительство #транспорт

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Василий Кленин