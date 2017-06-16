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Чукотка вошла в тройку самых курящих регионов России

Чукотка вошла в тройку самых курящих регионов России
Фото: utoli.org.ru

Рейтинг самых курящих регионов России составил Роспотребнадзор по итогам 2016 года. В тройке «заядлых курильщиков» оказался и один из дальневосточных регионов – Чукотский автономный округ. Об этом сообщает ИА «Дейта.ру» со ссылкой на официальный доклад ведомства.

В документе отмечается, что за пять лет активной борьбы с курением, начиная с 2011 года, россияне стали почти в два раза больше тратить денег на табачные изделия, однако это не связано с тем, что жители стали больше курить. Это объясняется увеличением акцизов, выросших с 2011 по 2016 годы в четыре раза. Если в 2012 году на душу населения приходилось 2,5 тысячи штук сигарет, то в 2014-м этот показатель снизился до 2,2 тысячи.

По итогам исследования выяснилось, что больше всего на табак тратят жители Бурятии – 8,8 % бюджета. На втором месте оказалась Рязанская область (7,9 % ), замыкает тройку лидеров потребления табака Чукотский автономный округ (6,8 %).

Наименее курящими регионами РФ оказались Республика Ингушетия (0,1 %), Чечня (0,2 %) и Татарстан (1,2 %).

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#Дальний Восток #здоровье #торговля

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