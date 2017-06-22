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В Магдагачи слесарь украл барабан с кабелем

В Магдагачи слесарь украл барабан с кабелем
Фото: volt-energo.ru

Слесарь-сантехник Руслан Гасанов вместе со знакомым совершил кражу кабеля с тяговой подстанции железной дороги в Магдагачи. При этом нарушители незаконно проникли в хранилище материалов. Дело о краже рассмотрели в Магдачинском районном суде.

Суд установил, что 23-летний Гасанов вместе со знакомым совершил кражу барабана с кабелем с территории тяговой подстанции Магдагачинской дистанции электроснабжения. С учетом позиции государственного обвинителя, за совершение указанного преступления суд назначил Гасанову наказание в виде обязательных работ сроком на 120 часов, которые он должен будет выполнять бесплатно в свободное от основной работы время в месте, определенном ему уголовно-исполнительной инспекцией.

В отношении второго участника данного преступления уголовное дело находится в стадии расследования, сообщает Восточно-Сибирская транспортная прокуратура.

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#криминал #происшествия

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