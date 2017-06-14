Билеты на плацкарт продают со скидкой до 40 %

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С 27 по 30 июня билеты на проезд в плацкартных вагонах можно оформить со скидкой до 40 %. «Федеральная пассажирская компания» (ФПК) в рамках еженедельной акции «Удачный вторник» предлагает скидку на проезд в поездах дальнего следования. Ее размер зависит от расположения мест, сообщает газета «БАМ».

Скидку в 40 % можно получить при условии оформления проездных документов на места, расположенные в конце вагона, с нумерацией с 33 по 37 включительно и на верхних боковых местах с нумерацией с 38 по 54 включительно.

20 % начисляется пассажирам на верхних местах с нумерацией со 2 по 32 включительно и на нижних боковых местах с нумерацией с 39 по 53 включительно.

Скидки распространяются на проезд в плацкартных вагонах поездов формирования ФПК, курсирующих во внутригосударственном сообщении. Скидки не применяются при оформлении проездных документов организованным группам пассажиров, при оформлении проездных документов по детскому тарифу и не суммируются с 50 % скидкой на проезд детей от 10 до 17 лет.

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#транспорт

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Василий Кленин