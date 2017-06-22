Останки Сальвадора Дали эксгумируют в связи с иском об отцовстве

Фото: utro.ru

В Мадриде судьи разрешили эксгумировать тело известного художника-сюрреалиста Сальвадора Дали, чтобы взять образец для проведения анализа на отцовство. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на BBC.

Как стало известно, женщина 1956 года рождения заявила, что у её матери в 1955 году был роман с легендарным живописцем. Мария Пилар Абель Мартинез, родившаяся в Жироне, занимается гаданием на картах Таро. О своей возможной родственной связи с Дали женщина заявила ещё два года назад. По словам гадалки, её мать работала горничной в доме по соседству со знаменитым художником. В 1955 году она переехала и вышла замуж за другого человека, но, по словам Мартинез, мать неоднократно говорила ей, что её отцом является Сальвадор Дали.

«Мне только усов не хватает», – шутит возможная дочь художника.

В ходе судебного разбирательства выяснилось, что не осталось никаких личных вещей Дали, которые можно было бы использовать для генетического анализа. В связи с этим было принято решение провести эксгумацию тела художника, умершего в 1989 году в возрасте 85 лет. Тело Дали покоится в его родном городе Фигерас в Каталонии.

Фигурантом дела будут официальные власти Испании, так как художник написал завещание в пользу государства.

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#жизнь #культура

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Алексей Воскобойников