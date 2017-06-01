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Александр Козлов: Благовещенск по имиджу проигрывает только Владивостоку

О продвижении имиджа Благовещенска губернатора Александра Козлова на завтраке с блогерами спросила Ксения Савинкина. Девушку возмущает обилие рекламы других городов в родном Благовещенске.

Заинтересована ли власть в продвижении положительного имиджа областной столицы и что делается для продвижения культуры – с таким вопросом к губернатору обратилась известный блогер Ксения Савинкина.

Александр Козлов начал отвечать с примеров. Упомянул, что за последние годы в Благовещенске появились сразу несколько проектов: «Танцующая набережная», «Культурный город» и многие другие. Город сильно изменился, заявил глава региона, сравнив с Благовещенском начала 2000-х годов, когда вся центральная улица была усеяна казино, а главной подработкой студентов была специальность крупье.

«У нас зачастую многие гадят в свое болото. А те люди, которые приезжают в Амурскую область, остаются под впечатлением. Мы проигрываем только Владивостоку. У нас, к сожалению, нет моря. Но мы постоянно растем и видоизменяемся. Брендовых вещей, согласен, не хватает. Предлагайте, участвуйте», – призвал Александр Козлов.

Ксения Савинкина вместе с Маратом Оспановым недавно представили местный бренд «Благо». В Благовещенске стали выпускать одежду с изображением Триумфальной арки, ротонды и других символов областной столицы.

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#культура #областная власть

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Комментарии
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  • kibitzer

    kibitzer
    1 час назад

    С чувством юмора все в порядке у губернатора.

  • alex 3

    alex 3
    1 час назад

    проигрывает только Владивостоку... но у Хабаровска точно не выигрывает. Хотя у нас куча возможностей, геополитическое уникальное положение, но как говорил Матроскин:- Деньги у нас есть, у нас ума не хватает. Выход пока видится только один, добиться восстановления статуса "игровой зоны" !

  • Grigoryy

    Grigoryy
    50 минут назад

    "У нас зачастую многие гадят в свое болото... У нас, к сожалению, нет моря."

    Ну, что сказать... Болото у нас, болото. А моря нет. И не будет. А вот статус игровой зоны нам бы не помешал. Многие китайцы ездили сюда только чтоб поиграть, а теперь их нет.

  • Алекс К

    Алекс К
    20 минут назад

    Да и борделей не помешало бы открыть. Китайцы будут ездить ещё из-за борделей

  • Коробка с карандашами

    Коробка с карандашами
    5 минут назад

    Козлов по имиджу проигрывает только мистеру картошке.

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