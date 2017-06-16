Единороссы Амурской области предлагают в депутаты заксобрания Виктора Радченко

Фото: пресс-служба регионального отделения ЕР

Амурские единороссы приняли решение выдвинуть кандидатом в депутаты областного заксобрания Виктора Радченко. На заседании регионального политсовета ЕР в рамках тайного голосования за него проголосовали 39 человек, против – двое. Кандидат-единоросс будет бороться за депутатское кресло в одномандатном избирательном округе № 2 «Райчихинский объединенный».

«Важно, что с округом я хорошо знаком, – заявил Виктор Радченко. – Работу глав городов и районов знаю изнутри. Долгое время жил и работал в Прогрессе. Сейчас живу и работаю в Райчихинске. Плотно работаю и с Завитинским районом. Уверен, что опыт моей работы в статусе главы города и многолетний опыт производственника помогут лучше осветить те вопросы, которые необходимо решать на местном уровне».

Решение политсовета будет передано в областную избирательную комиссию, сообщает пресс-служба регионального отделения ЕР.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», с кандидатами на предстоящие выборы также определились амурские коммунисты. Их кандидатом в областное заксобрание стал Петр Зимель. В Благовещенскую гордуму они предлагают Игоря Чечёту, Игоря Волобуева, Кирилла Арапова, Максима Ракутина, Сергея Цюка, Владимира Рокосея.

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Василий Кленин