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Единороссы Амурской области предлагают в депутаты заксобрания Виктора Радченко

Единороссы Амурской области предлагают в депутаты заксобрания Виктора Радченко
Фото: пресс-служба регионального отделения ЕР

Амурские единороссы приняли решение выдвинуть кандидатом в депутаты областного заксобрания Виктора Радченко. На заседании регионального политсовета ЕР в рамках тайного голосования за него проголосовали 39 человек, против – двое. Кандидат-единоросс будет бороться за депутатское кресло в одномандатном избирательном округе № 2 «Райчихинский объединенный».

«Важно, что с округом я хорошо знаком, – заявил Виктор Радченко. – Работу глав городов и районов знаю изнутри. Долгое время жил и работал в Прогрессе. Сейчас живу и работаю в Райчихинске. Плотно работаю и с Завитинским районом. Уверен, что опыт моей работы в статусе главы города и многолетний опыт производственника помогут лучше осветить те вопросы, которые необходимо решать на местном уровне».

Решение политсовета будет передано в областную избирательную комиссию, сообщает пресс-служба регионального отделения ЕР.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», с кандидатами на предстоящие выборы также определились амурские коммунисты. Их кандидатом в областное заксобрание стал Петр Зимель. В Благовещенскую гордуму они предлагают Игоря Чечёту, Игоря Волобуева, Кирилла Арапова, Максима Ракутина, Сергея Цюка, Владимира Рокосея.

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#выборы #заксобрание #партии

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Комментарии
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  • Питерский

    Питерский
    1 час назад

    Молодец Козлов,не забывает кто ему руку протягивал когда под стол ходил.Осталось бабу Зину,соседку по площадки в мэры пропихнуть.

  • архивная

    архивная
    57 минут назад

    Да все так делают,чем Козлов отличается от других?

  • vertex

    vertex
    54 минуты назад

    Особенно порадовало про Завитинск и везде он обстановку знает.

    Сходил бы и узнал сколько у слесаря там зарплата в жэке и к кочегарам в котельную зашел, на убитое в хлам советское оборудование и сети глянул по своему райчихинскому району.

  • Светослав Ильиных

    Светослав Ильиных
    47 минут назад

    Райчихинскому кандидату в ЗС от ЕР исполнилось 65 лет. Что, правящая партия делает ставку на "Союз пенсионеров Единой России"? А где творческая, активная политически и грамотная молодежь? Не ростют и не воспитывают? Тогда о каком доверии к партии может идти речь, если в ней ставка делается на "век ушедший"? Где не дают молодым дорогу? Что, в Райчихинске нет активных молодых единороссов? Тогда пусть поищут их в доме-интернате для престарелых и инвалидов в Райчихинске, там бабки и дедки еще ого-го какие есть!

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