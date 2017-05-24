Упавший с лестницы 95-летний Владимир Этуш чувствует себя хорошо

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Народный артист СССР, 95-летний Владимир Этуш, госпитализированный 26 июня в НИИ скорой помощи имени Склифосовского после падения на лестнице, уже чувствует себя хорошо и хочет поскорее вернуться к работе. Об этом ТАСС сообщил директор театра имени Вахтангова Кирилл Крок.

«Я разговаривал с Владимиром Абрамовичем, голос у него бодрый. Я сказал, что он очень нас напугал, на это актер ответил: “Да я сам испугался, сейчас чувствую себя хорошо”», – рассказал собеседник агентства.

Он также добавил, что любимец публики выразил благодарность всем за беспокойство и попросил передать, что находится в комфортных условиях – в одноместной палате реанимации.

«После проведённого обследования доктора не обнаружили у Этуша переломов, лишь ушиб спины. Но, учитывая солидный возраст Владимира Абрамовича, врачи планируют продержать его в больнице еще несколько дней. Однако он уже рвётся на работу, мечтает поскорее вернуться, настроен очень оптимистично», – отметил Крок.

Постановка «Бенефис» с участием народного артиста, намеченная на вторник, 27 июня, будет перенесена, её заменят другим репертуарным спектаклем.

Владимир Этуш до сих пор выходит на сцену в нескольких спектаклях. Кинозрителям он известен по таким ролям, как товарищ Саахов в «Кавказкой пленнице», Шпак в фильме «Иван Васильевич меняет профессию», инженер Брунс в «Двенадцати стульях», Карабас-Барабас в «Приключениях Буратино», Мальгрим из «31 июня» и многим другим.

Своё 95-летие Владимир Абрамович отметил 6 мая.

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Алексей Воскобойников