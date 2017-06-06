В столице Хэйлунцзян стартовал всемирный конгресс выходцев из Харбина

Спустя полвека в Харбин возвращаются потомки русских эмигрантов. На этой неделе, с 25 по 30 июня, здесь впервые проходит Всемирный конгресс выходцев из Харбина. На вторую родину со всех уголков мира съезжаются люди, чтобы поделиться друг с другом своими воспоминаниями. На конгрессе работает корреспондент «Амур.инфо».

Масштабный проект организовало правительство Харбина. В город со всего мира приехали 140 бывших харбинцев, многие из которых уже едва ли говорят по-русски. Они прибыли из Израиля, Польши, Латвии, Канады, Австралии, Англии, США и других стран.

«Я не был в Харбине 34 года. Тут я женился на китаянке, у нас родилась дочь, правда, она сейчас живет в Нью-Йорке. А я вернулся сюда, чтобы поспособствовать объединению тех, кто имеет общие корни», – рассказал профессор канадского университета и один из соорганизаторов конгресса Дэн Кенэн.

На всемирный конгресс из Израиля прибыла особая гостья. Преклонных лет женщина сразу привлекла внимание журналистов, камеры обступили ее со всех сторон, и стало ясно – неспроста. Это Эстер Алон. Она представитель еврейской эмиграции, которая в 1961 году 20-летней девушкой в числе последних покинула Харбин. Спустя 55 лет она вернулась на родину.

«До 1961 года разъехались вообще все, а мы долго ждали разрешения на выезд, потом получили его и сразу уехали в Израиль, – вспоминает Эстер. – Я родилась здесь в 1931 году, окончила школу, отучилась на чертежницу, работала бухгалтером. У отца был собственный магазин "Конкурент", в котором продавались меха. Так что жили мы хорошо! Сейчас мне не терпится посмотреть на дом, в котором проживали, погулять по старым улицам. Хотя, конечно, все так изменилось – кругом высокие здания и современные машины. Зато гостиница "Модерн", где я остановилась, сохранилась до сих пор – и это здорово!»

На конгресс из Австралии прилетела и Наталья Николаева-Заика, яркий представитель русского Харбина. Ее семья 117 лет прожила в эмиграции. Сначала в Харбин приехал дед, имея при себе царскую грамоту, потом здесь родились ее родители и она сама.

«Харбин никогда не забуду! Моя родина – это Китай. Мы уехали отсюда в 1961 году перед самой культурной революцией. А теперь так отрадно снова вернуться и вспомнить былое», – говорит Наталья.

На конгрессе присутствуют и российские исследователи русского Харбина. Сергей Смирнов доцент уральского федерального университета в Екатеринбурге, занимается изучением русской эмиграции в Китае.

«Здесь есть уникальная возможность познакомиться и обменяться контактами с теми, кто жил в Харбине, найти других исследователей. И это неплохой заряд для дальнейших моих исканий», – сказал Сергей Смирнов.

Его коллега Надежда Егорова, главный библиотекарь и библиограф Дома русского зарубежья имени Александра Солженицына, приехала на конгресс из Москвы.

«Наш Дом занимается сохранением и изучением русской эмиграции, в том числе в Китае. Мы проводим исследования, выставки, дружим с бывшими харбинцами. А вот в Китае я раньше не была, поэтому с особым чувством приехала в Харбин прикоснуться к русской истории», – поделилась Надежда Егорова.

На Всемирном конгрессе выходцев из Харбина для гостей приготовили обширную программу. Будут посещения различных исторических мест, среди которых знаменитое локомотивное депо и парк КВЖД, павильоны японского «Отряда 731», мемориальное кладбище Хуаньшань, музеи. Также в рамках конгресса состоится открытие Музея еврейской истории и культуры в Харбине.

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Нино Кохреидзе